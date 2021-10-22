كشف غموض مقتل رضيعة وضبط تشكيل عصابى لتجارة المخدرات بالشرقية

تمكنت مباحث قسم شرطة كفر صقر بالشرقية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تجارة المخدرات فى مركز كفر صقر خلال حملة أمنية مكبرة .

وتمكن النقيب محمد توفيق معاون اول مباحث كفر صقر من ضبط شخصين يستقلان توكتوك أثناء مرورهم من شارع بنك مصر انقض عليهم وتمكن من ضبطهم وبحوزتهم 140 قرص تامول ابيض و100قرص ترامادول و100قرص تامول احمر و100قرص ابتريل ومبلغ مالى 1400 جنيه وسلاح أبيض وتبين من التحريات أن الشخصين من احدى القرى التابعه لمركز كفر صقر.

وتسعى مباحث كفر صقر بقيادة الرائد أحمد سليم رئيس المباحث والفريق المعاون لتطهير مركز كفر صقر من البؤر الإجرامية من خلال الحملات المستمرة التى يتم شنها على مدار اليوم داخل المركز والقرى التابعة له.

وشهدت محافظة الشرقية حادثًا مأساويا عندما أقدم عاطل على قتل رضيعة لم يتجاوز عمرها 8 أشهر لوجود علاقة غير شرعية مع والدة الطفلة.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية اخطارًا من اللواء عمر رؤوف مدير مباحث المديرية يفيد تلقى مركز شرطة كفر صقر بمقتل رضيعة والعثور على جثمانها وتحركت قوة من ضباط مباحث كفر صقر وتبين مقتل طفلة لم يتجاوز عمرها 8 أشهر مصابة بعدة كدمات.

وأمر اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عمرو رؤوف مدير مباحث المديرية لكشف لغز القضية وضبط الجناة.

بالبحث والتحرى نجح البحث من كشف لغز الجريمة وتبين أن الدتها على علاقة آثمة بعاطل بعد دخول زوجها للسجن وبتقنين الإجراءات نجح فريق البحث ضبط المتهمة أم الطفلة وأضافت التحريات بأن أم الطفلة قامت بتأجير شقة بحى السلام بمدينة كفر صقر وأنها انتقلت فيها برفقة طفلتها وكان يتردد عليها شاب ادعت أنه زوجها وتبين أنه عشيقها وتربطها به علاقة غير شرعية بعد دخول زوجها أبو الطفلة للسجن.

واعترفت أم الطفلة بأنه يوم الواقعة نشبت مشاجرة بينها وبين عشيقها تطورت لاعتدائه عليها وعلى طفلتها بالضرب حتى لفظت الرضيعة أنفاسها الأخيرة وحاولا إخفاء جريمتهم ولكن تم كشف الجريمة وتم التحفظ على الجثمان فى مشرحة المستشفى والتحفظ على المتهمين وتحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم.