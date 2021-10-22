ضبط راكب بحوزته لمبات بكاميرات تجسس وآخر بحوزته سيف محظور حيازته.. صور

كتب أحمد مصطفى

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، راكب مصري بحوزته سيف محظور، وراكب آخر من دول شرق آسيا بحوزته 12 لمبة إضاءة مزودة بكاميرات تلصص وتجسس مخفية.

البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة اللبنانية القادمة من بيروت استوقف أحمد حمدي الجوادي، رئيس القسم أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف مسعد منشاوي مأمور الجمرك تلاحظ له وجود جسم معدني داخل إحدى الحقائب، وقام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف ولاء محمد فرغلي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا مما أسفر عن ضبط سيف محظور حيازته طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954 كما أفاد المقدم ميشيل نبيل من إدارة شرطة الحماية المدنية.

والحالة الثانية، أثناء إنهاء الاجراءات الجمركية على ركاب شركة طيران الاتحاد القادمة من أبوظبي استوقف تامر عادل أحمد رئيس القسم أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد صلاح رزق ومحمد موافي تلاحظ لهما وجود عبوات بكثافات وتكرارية، قام محمود عبد النبي عباس مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بتكليف أحمد عطالله عبد التواب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما أسفر عن ضبط 12 لمبة مزودة بكاميرات مخفية للتلصص والتجسس محظور حيازتها طبقا لقرار الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1988.

كما أفاد المقدم عمرو نجم من إدارة شرطة الحماية المدنية أمر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الاول، وأمر زكريا حسب الله مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة للتحقيق.