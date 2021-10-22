الأوقاف: فتح دورات المياه بالمساجد قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة

كتب على عبد الرحمن

شددت وزارة الأوقاف، على التزام الأئمة والعاملين في المساجد، بالضوابط والإجراءات الاحترازية لفتح دورات المياه في المساجد، مؤكدة أن من بين الإجراءات فيما يتعلق بصلاة الجمعة اليوم، فتح دورات المياه قبل وقت الأذان الأول بنصف ساعة على الأكثر وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد.



وأوضحت وزارة الأوقاف، الالتزام في باقي صلوات يوم الجمعة فجرًا وعصرًا ومغربًا وعشاءً بالفتح قبل الأذان بربع ساعة والغلق فور انتهاء الصلاة كسائر الأيام، مع الالتزام ببقية الإجراءات والضوابط الاحترازية لفتح دورات المياه والصلاة في المساجد.

وكانت مديريات الأوقاف فى جميع المحافظات بدأت فجر الأربعاء، فتح دورات المياه في المساجد ، تنفيذًا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" وفقًا للضوابط التي أعلنتها وزارة الأوقاف وهي: "النظافة المستمرة عقب كل صلاة، التطهير والتعقيم الدوري المنتظم، فتح دورات المياه بالمساجد قبل وقت الأذان بربع ساعة على الأكثر، وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد".

وفيما يتعلق بصلاة الجمعة، أوضحت وزارة الأوقاف، أنه سيتم فتح دورات المياه قبل وقت الأذان الأول بنصف ساعة على الأكثر وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد، ويتم الالتزام في باقي صلوات يوم الجمعة فجرًا وعصرًا ومغربًا وعشاءً بالفتح قبل الأذان بربع ساعة والغلق فور انتهاء الصلاة كسائر الأيام.



أما المساجد التي بها ساحات مفتوحة وتؤدى بها صلاة الجنازة، فأكدت الوزارة أنه لا مانع من فتح دورة المياه بها قدر الحاجة عند وصول الجنازة لمن أراد الوضوء، ثم غلقها فور انتهاء صلاة الجنازة.

وشددت وزارة الأوقاف، على ضرورة أن يتم في دفتر المسجد تحديد اسم المسئول أو المسئولين عن فتح دورات المياه وغلقها ، مع قيام جميع المفتشين ومديري الإدارات والتفتيش العام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ هذه الضوابط، لافتة إلى التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية الأخرى المعمول بها في المساجد للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.