الأرصاد: أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.