"الأدوية": توفير 4 بدائل للاكتيمرا لعلاج أعراض كورونا بعد توقف إنتاجه عالميا

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن توفير 4 بدائل لمستحضر الاكتيمرا المستخدم في علاج أعراض الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد توقف إنتاجها مؤخرا.



وكان جرى وقف إنتاج وتوريد الأكتيمرا على مستوى العالم حتى شهر ديسمبر، وذلك حتى تستعيد الجهة المنتجة قدرتها على الإنتاج نتيجة الضغط الشديد والاحتياج العالمى للمستحضر خلال الفترات الماضية ومنذ بداية جائحة كورونا.



وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هيئة الدواء منحت رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر Sotrovimab فى 15 يوليو 2021 وكذلك لمستحضر Regeneron فى 31 اغسطس 2021، بالإضافة إلى إصدار موافقة استيرادية لمستحضر مركب باسم Bamlanivimab

& Etesevimab بتاريخ 11 أغسطس 2021، وتم الاستيراد بالفعل واستلام وزارة الصحة للمستحضر، كما تم إصدار موافقة استيرادية لبديل آخر بتاريخ 13 سبتمبر 2021 لمستحضر sarilumab.



وتابع: قامت هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الماضية في إطار خطتها واستعدادتها للموجة الرابعة بعمل مخزون استراتيجى من مستحضر الاكتيمرا وتوفيره بهيئة الشراء الموحد والشركة المصرية ومازال يتم الصرف من خلاله بعد التوقف العالمى.



واستكمل: بالتوازى سعت هيئة الدواء لتوفير بدائل علاجية وبالتنسيق مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية تم الموافقة على ادراج بدائل علاجية جديدة لبروتوكول كورونا خاصة الحالات الحرجة.



وقال: لوحظ فى الفترة الأخيرة التزايد فى طلب حقنة الاكتيمرا والتى تستخدم فى علاج أعراض الحالات الحرجة لكورونا، وأضاف: تتميز البدائل بنتائجها الكبيرة كما أنها أقل في الأعراض الجانبية.



وأوضح، أنه جرت مخاطبة هيئة الشراء والتنسيق مع وزارة الصحة والجامعات لاستخدام المستحضرات البديلة وجارى توفير كميات من البدائل الجديدة وضخها بالقطاع الخاص وصرفها بناء على تقارير طبية وتحت إشراف الطبيب المعالج، مضيفا يجرى حاليا صرف الأكتيمرا من المخزون المتوفر بصيدلية الإسعاف.