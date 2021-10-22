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اعرف إزاى تحجز تذاكر قطارات النوم وأسعارها من القاهرة إلى أسوان

الجمعة، 22 أكتوبر 2021 02:30 ص
اعرف إزاى تحجز تذاكر قطارات النوم وأسعارها من القاهرة إلى أسوان قطارات السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن كيفية حجز تذاكر قطارات النوم ومتطلبات هيئة السكة الحديد خلال حجزها وقيمتها من القاهرة حتى أسوان، والمحطات التي تتوقف بها قطارات النوم وكيفية حجز مقاعدها، وذلك خلال التقرير التالى:

1ـ تتوقف قطارات النوم في المحطات الرئيسية فقط.

2ـ يجرى حجز مقاعدها من مكاتب حجز تذاكر النوم الموجودة بالمحطات الرئيسية.

3ـ يمكن حجزها أيضا أونلاين عبر الموقع الإلكترونى للشركة الوطنية لإدارة عربات النوم التابعة لهيئة السكة الحديد.

4ـ يجرى الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى.

5ـ في حالة حجز كابينة مزدوجة للجنسين يشترط قسيمة الزواج أو أن تكون القرابة من الدرجة الأولى.

4ـ أسعار التذاكر كالتالى:

الأسعار من القاهرة للأقصر وأسوان أو العكس:

1ـ  على قطاري رقم 87  & 88 كالتالى:

- الكابينة المفردة بمبلغ 630 جنيها.

- الكابينة المزدوجة بمبلغ 400 جنيه .

- الطفل من اربع إلى عشر سنوات بمبلغ 350 جنيها.

2ـ  على قطارات أرقام  83 & 82 & 85 & 84 كالتالى:

- الكابينة المفردة بمبلغ 700 جنيه.

- الكابينة المزدوجة بمبلغ 450 جنيها.

- الطفل من 4 إلى 10 سنوات بمبلغ 400 جنيه.


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