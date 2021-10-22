إعادة الحركة لكوبرى الجيزة المعدنى فى الـ5 صباح السبت بعد إنهاء أعمال الصيانة

كتب عبد الرحمن سيد

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إغلاق كوبري الجيزة المعدني جزئيا، حيث تم إغلاق حارة مرورية واحدة مع ترك باقى الحارات لسير المركبات، ومن المقرر إعادة الحركة بكامل قوتها فى الخامسة صباح غدٍ السبت.



ويأتى الإغلاق لصيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة اللازمة والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.



ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات اللازمة لتيسير الحركة المرورية.