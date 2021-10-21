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وزير الخارجية يؤكد للمشير حفتر دعم مصر الكامل لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا

الخميس، 21 أكتوبر 2021 10:04 م
وزير الخارجية يؤكد للمشير حفتر دعم مصر الكامل لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا وزير الخارجية يلتقى المشير حفتر
كتب أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكرى قد زار اليوم، 21 أكتوبر 2021، مدينة بنغازى الليبية لمتابعة الأعمال الجارية لتجهيز مبنى القنصلية المصرية فى بنغازي، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وقد التقى الوزير شكرى، خلال الزيارة، مع قيادات الشرق الليبى، ومن بينهم نائب رئيس الحكومة الليبية حسين القطراني، وعميد بلدية بنغازي، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين فى إطار ما يربطهما من أواصر متعددة ووحدة مصير وهدف.

وأضاف "حافظ"، أن الوزير شكرى قد التقي، من ناحية أخرى، خلال زيارته لبنغازى مع المشير خليفة حفتر، حيث أكد شكرى دعم مصر الكامل لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا، وما توليه من اهتمام بالغ لتسوية أزمتها بما يلبى تطلعات شعبها الشقيق فى الانطلاق نحو المستقبل، واستعادة البلاد لوحدتها وسيادتها واستقرارها المنشود تحت راية وطن واحد جامع ومزدهر.


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