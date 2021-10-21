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مطار الغردقة يستقبل أول رحلة للخطوط النمساوية بعد توقفها بسبب كورونا ..صور

الخميس، 21 أكتوبر 2021 07:01 م
مطار الغردقة يستقبل أول رحلة للخطوط النمساوية بعد توقفها بسبب كورونا ..صور مطار الغردقة يستقبل أول رحلة للخطوط النمساوية
كتبت رحاب نبيل

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استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الخميس، أول رحلة على متن الخطوط الجوية النمساوية بعد توقفها منذ بداية جائحة كورونا، وذلك فى ظل طلب العديد من شركات الطيران الأجنبية استئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.
 
وقامت سلطات مطار الغردقة الدولي باستقبال الرحلة بالجسر المائى فور هبوط الطائرة، وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بتوزيع الورود على الركاب وتيسير إجراءات الوصول والتأكد من وجود تحليل pcr لدى الركاب مع تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية علي جميع الركاب فضلاً عن الالتزام بالتباعد الاجتماعى حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.
 
وتلتزم المطارات بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
 
مطار الغردقة يستقبل أول رحلة للخطوط النمساوية (1)
مطار الغردقة يستقبل أول رحلة للخطوط النمساوية

مطار الغردقة يستقبل أول رحلة للخطوط النمساوية (2)
مطار الغردقة يستقبل أول رحلة للخطوط النمساوية 

مطار الغردقة يستقبل أول رحلة للخطوط النمساوية (3)
مطار الغردقة يستقبل أول رحلة للخطوط النمساوية

مطار الغردقة يستقبل أول رحلة للخطوط النمساوية (4)
مطار الغردقة يستقبل أول رحلة للخطوط النمساوية

 


مطار الغردقة الدولي

جائحة كورونا

الخطوط الجوية النمساوية

المدن السياحية

المسافرين

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