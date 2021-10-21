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قصر باكنجهام : الملكة إليزابيث الثانية قضت الليلة الماضية فى المستشفى

الخميس، 21 أكتوبر 2021 11:43 م
قصر باكنجهام : الملكة إليزابيث الثانية قضت الليلة الماضية فى المستشفى الملكة إليزابيث
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلن قصر باكنجهام، أن الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، قضت الليلة الماضية في المستشفى، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
 
وأشار قصر باكنجهام، إلى أن الملكة إليزابيث عادت إلى قلعة وندسور ومعنوياتها مرتفعة، موضحا أن الملكة إليزابيث حضرت للمستشفى من أجل فحوص أولية.
 
 
وتابع قصر باكنجهام: "الملكة إليزابيث الثانية اتبعت نصيحة الأطباء بالراحة لأيام".
 

وكان قصر باكنجهام، أعلن إلغاء رحلة الملكة إليزابيث، إلى أيرلندا الشمالية، بعد أن قررت ملكة بريطانيا، أطول ملوك العالم جلوساً على العرش أن تستريح لبضعة أيام بناء على نصيحة الأطباء.

 

ولم يذكر القصر لماذا يتعين على الملكة اليزابيث الحصول على بعض الراحة، وقال إن إليزابيث البالغة من العمر 95 عاما "في حالة معنوية جيدة" وتتطلع لزيارة أيرلندا الشمالية في المستقبل، وفقا لموقع العين الإماراتى.

 

وقال القصر: "الملكة قبلت على مضض نصائح طبية بالراحة خلال الأيام القليلة المقبلة".


قصر باكنجهام

الملكه اليزابيث

ملكه بريطانيا

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