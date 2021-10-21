غلق كلى وتحويلات مرورية لإنشاء محطة مترو المريوطية فى شارع الهرم

كتب عبد الرحمن سيد

تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة، عملية غلق كلي لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط ابتداء من صباح اليوم الخميس وحتى انتهاء الأعمال لتنفيذ أعمال الخط الرابع لمشروع مترو الإنفاق، مع إجراء تحويلات مرورية لحركة السيارات.



وتجري إدارة المرور، تحويلات مرورية للتسهيل علي المواطنين، في اطار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الانفاق بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع فإنه سوف يتم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو المريوطية (كمرحلة أولى) تحديدا بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية ضمن تسليم عدد (6) محطات مترو انفاق بالخط الرابع بشارع الاهرام حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة مايقرب من (370م) وبعرض مايقرب من (18م).



وأكد مصدر أمني، ان الأمر يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط إبتداء من صباح اليوم الخميس الموافق 21 /10 /2021 وحتى انتهاء الأعمال.

ولفت المصدر، أن التحويلات المرورية شملت التحويلة الأولى: حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينا "إجباري" اتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبو الهول. ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مرة أخرى.



- السير يمينا اتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) واستكمال السير اتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحـور ترسا من فتحة الدوران الكائنة بعد منزل كوبرى ترسا المستحدث والعودة بشارع ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه شارع نعمة الله وصولاً حتى شارع الأهرام.

التحويلة الثانية: حركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتي تبلغ طولها مايقرب من (900 م) تقوم بالسير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي "موقع محطة المريوطية" بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية.

- ثم الدخول يمينا (أجبارى) اتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبرى العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية) والدوران والعودة لطريق المريوطية مرة أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الأهرام عن طريق شارع نعمة الله.



وأشار المصدر إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.