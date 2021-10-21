رئيس حكومة ليبيا: جهود الدول الشقيقة والصديقة أسهمت فى وقف الحرب

كتب سمير حسنى

قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية، إن عقد المؤتمر في طرابلس يعيد رمزيتها كعاصمة لكل الليبيين، معربا عن تقدير بلاده لدعم المجتمع الدولي لحل الأزمة في ليبيا وإعادة الاستقرار إليها.

كما أشاد رئيس الحكومة الليبية في مؤتمر دعم استقرار ليبيا في طرابلس بحضور عربي ودولي واسع، بجهود الدول الشقيقة والصديقة التي أسهمت في وقف الحرب، مضيفا: "لا نغفل هواجس المجتمع الدولي المهتم باستقرار ليبيا".

وشدد على أن حكومة الوحدة الوطنية جاءت من أجل استقرار ليبيا بعد سنوات من الانقسام والأزمات، داعيا الليبيين إلى المشاركة الفاعلة والكبيرة في الانتخابات، واحترام نتائجها، مؤكدا أن استقرار البلاد يمكن من خلال استكمال بناء البلد بقيادة وطنية ومنتخبة.

وعن الوجود الأجنبيى فى ليبيا، قال: إن الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا يزعج الجميع، ويجب التفاهم مع كل الأطراف لحل ملف الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا.