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تعرف على توقيت "تعامد الشمس" على وجه الملك رمسيس بأبوسمبل

الخميس، 21 أكتوبر 2021 12:55 م
تعرف على توقيت "تعامد الشمس" على وجه الملك رمسيس بأبوسمبل قدس الأقداس بمعبد أبوسمبل
أبوسمبل - عبد الله صلاح

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تتجه أنظار العالم صباح غدٍ الجمعة، إلى مدينة أبوسمبل السياحية جنوب مصر، لمتابعة واحدة من أندر الظواهر الفلكية فى العالم، وهى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بقدس الأقداس داخل معبده الكبير بأبوسمبل.

وتبدأ الظاهرة الفرعونية الفريدة فى الحدوث، مع شروق شمس يوم الجمعة فى تمام الساعة الخامسة وثلاث وخمسون دقيقة صباحاً، لتتسلل أشعة الشمس إلى ممر المعبد وصولاً إلى قدس الأقداس، حيث يجلس الملك رمسيس الثانى بجوار 3 تماثيل أخرى لمعبودين لدى القدماء المصريين، وتستمر الظاهرة لمدة 20 دقيقة فقط.

يشار إلى أن مدينة أبوسمبل تشهد مع شروق شمس 22 أكتوبر ظاهرة فرعونية فلكية فريدة تتكرر مرتين كل عام 22 فبراير / أكتوبر ، وهى تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بأبوسمبل، حيث تتسلل أشعة الشمس داخل ممر المعبد بطول 60 متراً وصولاً إلى حجرة قدس الأقداس، للإعلان عن بدء موسم الزراعة فى أكتوبر والحصاد فى فبراير.


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اخبار مصر

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