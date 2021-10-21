اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 أكتوبر 2021 11:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير (صور)

الخميس، 21 أكتوبر 2021 06:30 م
تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير (صور) تمثال رمسيس
كتب محمد أسعد- تصوير: حسن محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
للعام الثالث على التوالي، تعامد شعاع الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني، وهي المناسبة التي يتوالى الاحتفال بها في المتحف المصري الكبير، وذلك بالبهو العظيم بالمتحف. 
 
وكانت الدراسات والتجارب قد أجريت على هذه الظاهرة عام 2019، وأعلن عنها المتحف للجمهور عام 2020.
 
والجدير بالذكر أنه بعد الافتتاح الرسمي للمتحف ستقام  فاعلية احتفالًا بتعامد أشعة الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني، على أن تُضَمّ هذه الفاعلية إلى برنامج زوار المتحف، التي تقام في ساحة المتحف المصري الكبير كل عام، والتي يمكن ربطها بالفاعلية الحضاريه الأصلية بمعبد أبي سمبل؛ من أجل العمل على مزيد من تنشيط السياحة الثقافية المحلية والدولية.
 
 
 
الاحتفالية ستكون على غرار احتفالية معبد أبو سمبل
الاحتفالية ستكون على غرار احتفالية معبد أبو سمبل

الظاهرة أعلن عنها المتحف منذ عام ٢٠١٩
الظاهرة أعلن عنها المتحف منذ عام ٢٠١٩

الظاهرة نجح أبناء الفراعنة في تحقيقها منذ عام ٢٠١٩
الظاهرة نجح أبناء الفراعنة في تحقيقها منذ عام ٢٠١٩

المتحف المصري الكبير يخطط لاحتفالية كبرى كل عام بعد افتتاحه
المتحف المصري الكبير يخطط لاحتفالية كبرى كل عام بعد افتتاحه

تتعامد الشمس صباح يوم ٢١ أكتوبر من كل عام
تتعامد الشمس صباح يوم ٢١ أكتوبر من كل عام

تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير
تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير

تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس بالمتحف الكبير سينضم لبرنامج زوار المتحف
تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس بالمتحف الكبير سينضم لبرنامج زوار المتحف

تمثال رمسيس الثاني في بهو المتحف المصري الكبير
تمثال رمسيس الثاني في بهو المتحف المصري الكبير

تمثال رمسيس فى متحف الحضارة
تمثال رمسيس فى متحف الحضارة

تمثال رمسيس
تمثال رمسيس

سيتم ربط الفاعلية بالفاعلية الحضارية الأصلية بمعبد أبي سمبل
سيتم ربط الفاعلية بالفاعلية الحضارية الأصلية بمعبد أبي سمبل
 
 

المتحف الكبير

المتحف المصري الكبير

تمثال رمسيس الثاني

تعامد الشمس

تعامد الشمس على تمثال رمسيس

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة