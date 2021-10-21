تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير (صور)

للعام الثالث على التوالي، تعامد شعاع الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني، وهي المناسبة التي يتوالى الاحتفال بها في المتحف المصري الكبير، وذلك بالبهو العظيم بالمتحف.
وكانت الدراسات والتجارب قد أجريت على هذه الظاهرة عام 2019، وأعلن عنها المتحف للجمهور عام 2020.
والجدير بالذكر أنه بعد الافتتاح الرسمي للمتحف ستقام فاعلية احتفالًا بتعامد أشعة الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني، على أن تُضَمّ هذه الفاعلية إلى برنامج زوار المتحف، التي تقام في ساحة المتحف المصري الكبير كل عام، والتي يمكن ربطها بالفاعلية الحضاريه الأصلية بمعبد أبي سمبل؛ من أجل العمل على مزيد من تنشيط السياحة الثقافية المحلية والدولية.
الاحتفالية ستكون على غرار احتفالية معبد أبو سمبل
الظاهرة أعلن عنها المتحف منذ عام ٢٠١٩
الظاهرة نجح أبناء الفراعنة في تحقيقها منذ عام ٢٠١٩
المتحف المصري الكبير يخطط لاحتفالية كبرى كل عام بعد افتتاحه
تتعامد الشمس صباح يوم ٢١ أكتوبر من كل عام
تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بالمتحف المصري الكبير
تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس بالمتحف الكبير سينضم لبرنامج زوار المتحف
تمثال رمسيس الثاني في بهو المتحف المصري الكبير
تمثال رمسيس فى متحف الحضارة
تمثال رمسيس
سيتم ربط الفاعلية بالفاعلية الحضارية الأصلية بمعبد أبي سمبل
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