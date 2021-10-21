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رحب بما جاء فى كلمة وزير الخارجية سامح شكرى..

النائب الثانى لرئيس البرلمان الليبى يشيد بدور الدولة المصرية فى ليبيا

الخميس، 21 أكتوبر 2021 10:55 م
النائب الثانى لرئيس البرلمان الليبى يشيد بدور الدولة المصرية فى ليبيا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي الدكتور أحميد حومه
كتب: أحمد جمعة

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رحب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي الدكتور أحميد حومه، بما جاء في كلمة وزير خارجية جمهورية مصر السفير سامح شكري خلال كلمته الخميس في المؤتمر الوزاري لدعم استقرار ليبيا بشأن وفاء مجلس النواب الليبي بالتزاماته عبر إصدار القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، مؤكداً حرص مجلس النواب على إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل، ودعمه الكامل للمفوضية العليا للانتخابات لتحقيق ذلك.

كما أشاد الدكتور أحميد حومه – في بيان صحفي نشره الموقع الإلكتروني للبرلمان الليبي - بدور جمهورية مصر العربية في دعم الشعب الليبي وتحقيق إرادته وأمن واستقرار ليبيا من خلال دعم ملف المصالحة الوطنية عبر عقد اللقاءات المتواصلة لإنهاء الانقسام والتشظي وتحقيق المصالحة الوطنية.

كما تقدم الدكتور أحميد حومه بشكره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الشقيق على دعمهم لأشقائهم في ليبيا، مؤكداً أن مصر كانت عبر التاريخ وستظل السند الحقيقي لليبيا وشعبها في كل الأزمات والمحن.

ودعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبى كل الدول الشقيقة والصديقة لدعم الشعب الليبي في اجراء الانتخابات في موعدها عبر دعم مجلس النواب والقوانين التي أصدرها القاضية بإجراء الانتخابات الرئاسية و البرلمانية في موعدها المقرر.


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