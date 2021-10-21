التعليم: تغيير مناهج المدارس الفنية بحلول 2024 على منهجية الجدارات

كتب محمود طه حسين





وكان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أكد أن البحث العلمى أصبح مرتبط بالنمو الاقتصادى، موضحا أن تطوير التعليم الفنى هو أساس النهضة الاقتصادية، حيث تم وضع استراتيجية للتطوير منتصف 2018، مؤكدا أن النهضة الاقتصادية جزء منها قائم على الفنيين.



وأضاف، أن النظرة للتعليم الفنى بدأت تتحسن وهناك تزايد فى الالتحاق بالتعليم الفنى لأن الوزارة بدأت تحسن مخرجات التعليم الفنى، حيث تقوم استراتيجية تطوير التعليم الفنى، على تغيير المناهج لتخدم السلوكيات ومخرجات التعلم، لافتا إلى أن تحديث المناهج يتطلب تطوير مهارات المعلمين ومن ثم جرى إنشاء أكاديمية للتدريب، مع إنشاء هيئة جودة مستقلة، لافتا إلى أنه تم الحصول على موافقة مجلسى الشعب والنواب بشأن إنشاء هيئة الجودة المستقلة وسوف تسهم فى نقل التعليم الفنى بشكل كبير، حيث أن الطالب سيصبح متقن للمهارات والجدارات. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم تغيير جزء كبير من مناهج التعليم الفنى، وفق منهجية الجدارات والمهارات، لافتة إلى أنه بحلول عام 2024 ستكون جميع المناهج تم تحديثها، موضحة أن تطوير التعليم الفنى، هدفه توفير خريجين وفنيين لخدمة سوق العمل والمشروعات الاستثمارية الكبرى.وكان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أكد أن البحث العلمى أصبح مرتبط بالنمو الاقتصادى، موضحا أن تطوير التعليم الفنى هو أساس النهضة الاقتصادية، حيث تم وضع استراتيجية للتطوير منتصف 2018، مؤكدا أن النهضة الاقتصادية جزء منها قائم على الفنيين.وأضاف، أن النظرة للتعليم الفنى بدأت تتحسن وهناك تزايد فى الالتحاق بالتعليم الفنى لأن الوزارة بدأت تحسن مخرجات التعليم الفنى، حيث تقوم استراتيجية تطوير التعليم الفنى، على تغيير المناهج لتخدم السلوكيات ومخرجات التعلم، لافتا إلى أن تحديث المناهج يتطلب تطوير مهارات المعلمين ومن ثم جرى إنشاء أكاديمية للتدريب، مع إنشاء هيئة جودة مستقلة، لافتا إلى أنه تم الحصول على موافقة مجلسى الشعب والنواب بشأن إنشاء هيئة الجودة المستقلة وسوف تسهم فى نقل التعليم الفنى بشكل كبير، حيث أن الطالب سيصبح متقن للمهارات والجدارات.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن هناك رغبة من القطاع الخاص للمشاركة فى تطوير التعليم الفنى، وتم البدء فعليا من خلال مدارس التكنولوجية التطبيقية، مضيفا أن مدارس التكنولوجية التطبيقية وصلت إلى 27 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية والسنوات المقبلة تحمل أعدادا أكبر من مدارس التكنولوجية التطبيقية، قائلا: الثورة الصناعية الرابعة سيتخرج من مدارس التعليم الفنى فنيين.