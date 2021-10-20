5 معلومات عن التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من توسعات مصفاة ميدور.. تعرف عليها

كتبت - مروة الغول

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال الأسبوع الماضي عن بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من توسعات مصفاة ميدور وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع وكانت كالتالى..

1- تضم وحدة معالجة البوتاجاز الجديدة ومحطة الكهرباء

2- تضم محطة معالجة المياه الجديدتين لخدمة مشروع التوسعات الجارى الإسراع بأعماله التنفيذية حالياً.

3- تبلغ تكلفته الاستثمارية لمشروع توسعات ميدور حوالى 2.4 مليار دولا.

4- يضيف مشروع توسعات ميدو 60% للطاقة الحالية المصفاة .

5- يمكن فى نهاية المشروع توفير 160 ألف برميل يومياً من المنتجات البترولية عالية الجودة.

يذكر أن خطة زيادة طاقات مصافى التكرير القائمة أنجزت عدداً من المشروعات الهامة ضمن استراتيجية الوزارة لزيادة طاقات التكرير بمصر للمزيد من تأمين إمدادات المنتجات البترولية بالسوق المحلى .