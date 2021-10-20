وزير خارجية تونس يشيد بأواصر الصداقة والتعاون والشراكة الاستراتيجية بين بلاده وألمانيا

(أ ش أ)

أشاد عثمان الجرندي وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بأواصر الصداقة والتعاون والشراكة الاستراتيجية التي تربط بلاده بألمانيا والتي تشهد تطورا، وهو ما يعكس الأهمية التي يوليها البلدان لتعزيز العلاقات الثنائية وقد ظهر ذلك من خلال المشاورات السياسية المكثفة ورفيعة المستوى بين مسئولي البلدين والتي تترجم حرصهما المشترك على الحوار البناء والاحترام المتبادل.

جاء ذلك خلال لقائه نيلس أنين وزير الدولة الألماني للشئون الخارجية والذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى تونس.

وأشار الجرندي - خلال اللقاء - إلى الدعم الكبير الذي تقدمه ألمانيا لمسيرة التنمية في تونس سواء ضمن التعاون الثنائي أو من خلال الاتحاد الأوروبي، وكذلك بوقوفها إلى جانب تونس في جهودها للتصدي لجائحة كورونا واحتواء تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، معربا عن أمله في أن تواصل ألمانيا مساندتها لتونس على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد وأن يستمر الحوار بين الجانبين لبحث السبل الكفيلة لتوطيد التعاون بين البلدين.

من جانبه، أشاد أنين بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية التونسية - الألمانية في شتى المجالات، مؤكدا استعداد ألمانيا الدائم لتعزيز هذه العلاقات ودفعها نحو آفاق أرحب، كما عبر عن تطلع ألمانيا إلى أن تمضي تونس قدما في مسار تكريس الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات بما يساعد على تثبيت الاستقرار وتحقيق مطالب الشعب التونسي في التنمية والعدالة الاجتماعية.