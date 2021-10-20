اليوم السابع
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معلومة قانونية.. كيف تستعيد هاتفك المسروق فى 10 خطوات؟

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 02:30 ص
معلومة قانونية.. كيف تستعيد هاتفك المسروق فى 10 خطوات؟ سرقة هاتف - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتعرض البعض من المواطنين لحوادث سرقة، خاصةً سرقة الهواتف المحمولة بالطرق العامة.. اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يمكنك استرجاع الهاتف المسروق فى 10 خطوات.

 
1- تحرير محضر بمركز الشرطة الذى وقعت فى دائرته السرقة، مرفق به بيانات الهاتف "الرقم المسلسل، النوع، الماركة".
 
2- سيجرى تقييد المحضر ضد مجهول فى حالة عدم العلم بهوية السارق، أو تقديم طلب استعلام.
 
3- تسليم المحضر للنيابة العامة، ويجرى تقديم طلب استعلام من شركات المحمول.
 
4- ترسل النيابة الملف للمحامى العام لتحرير خطاب استعلام من شركات المحمول.
 
5- عند استعمال السارق الهاتف بشريحة أي شركة ترد شركات المحمول من واقع بيانات صاحب الشريحة للهاتف المسروق الموجودة بالتليفون المحمول على الخطاب وتحدد "اسمه، رقم بطاقته، عنوانه".
 
6- يرسل المحامي العام الاستعلام للنيابة الجزئية.
 
7- يصدر قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار السارق.
 
8- يجرى تحرير جنحة سرقة أو استيلاء على أشياء مسروقة لحامل الهاتف المحمول.
 
9- تحدد له جلسة وتنظر الجنحة ويكون الحضور فيها وجوبيا للمتهم.
 
10- تقدم طلبا للنيابة بتسليمك الهاتف.

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