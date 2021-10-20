محافظ سوهاج: تنفيذ 14 مشروعا للمياه بالمناطق المحرومة ضمن "حياة كريمة"

سوهاج محمود مقبول

أكد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، أن المحافظة استفادت بشكل كبير من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولى والحكومة المصرية، حيث ساهم كثيرا فى تحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً.

وأوضح الفقى في تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه كان لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنمية محافظات الصعيد مفعول السحر لمحافظات تأخرت كثيرا خلال الفترات السابقة وفى سوهاج فقد حقق البرنامج طفرة كبيرة فى دعم البنية الأساسية وتحسين مناخ الأعمال، وتطوير الخدمات الحكومية.

وأشار الفقى إلى أنه تم الانتهاء من 14 مشروعا لتوصيل المياه للمناطق المحرومة على مستوى المحافظة، وتطوير محطات مياه سعد السعود بجرجا لخدمة الأهالى بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون و200 ألف جنيه، كما تم الانتهاء من مشروع للخدمات البيطري، وآخر للخدمات الصحية حيث تم الانتهاء من تطوير مستشفى حميات بنى حميل بالبلينا ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأشار المحافظ أنه جار العمل فى 11 مشروعا للصرف الصحى بجميع مراكز المحافظة وتم الانتهاء من 6 مشروعات طرق بالوحدات المحلية بتكلفة بلغت 84 مليون و600 ألف جنيه، فضلا عن تطوير الخدمات الحكومية من خلال تطوير 15 مركزا تكنولوجيا على مستوى المحافظة بقيمة 17 مليون و100 ألف جنيه، بالإضافة إلى أنه جار العمل فى ترفيق المناطق الصناعية بالأحايوة، والكوثر، وغرب طهطا، وغرب جرجا، كما تم تطوير المناطق الأثرية بالحواويش بأخميم، وإتريبس بمركز سوهاج.