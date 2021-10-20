اليوم السابع
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محافظة كفر الشيخ تحتفل بالليلة المحمدية.. فيديو

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 03:18 ص
محافظة كفر الشيخ تحتفل بالليلة المحمدية.. فيديو تعدد التواشيح لمد النبي
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصد تلفزيون اليوم السابع احتفال محافظة كفر الشيخ بالمولد النبوي بالمسرح المدرسي بمدينة كفر الشيخ، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وكرم خلالها المحافظ عددا من المتميزين من الطلاب والموهوبين في عدد من مدارس الإدارات التعليمية، وذوي الهمم من الطلاب، في احتفالية نظمتها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، احتفالا بمولد خير البرية صل الله عليه وسلم، بعنوان "الليلة المحمدية"، كما كرم محافظ كفر الشيخ حفظة القرآن الكريم، بالإضافة لذوي الهمم من حفظة القرآن كاملاً بمدارس النور للمكفوفين، كما كرم آدم محمود رمضان، الحاصل على المركز الثاني جمهورية في المشروع الوطني للقراءة.
 


وتضمنت الاحتفالية عددا من الفقرات والتواشيح والأوبريتات عن سيرة وصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، واستمع محافظ كفر الشيخ لعدد من المواهب.
 

الاحتفال بمولد النبي بمحافظة كفر الشيخ
الاحتفال بمولد النبي بمحافظة كفر الشيخ

تعدد التواشيح لمد النبي
تعدد التواشيح لمد النبي

تعدد الفقرات لاحياء المولد النبوي
تعدد الفقرات لإحياء المولد النبوي

 


كفر الشيخ

مواهب

تربية وتعليم

ليلة محمدية

المولد النبوي

قرآن كريم

نهر الكوثر

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