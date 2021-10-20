محافظة كفر الشيخ تحتفل بالليلة المحمدية.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصد تلفزيون اليوم السابع احتفال محافظة كفر الشيخ بالمولد النبوي بالمسرح المدرسي بمدينة كفر الشيخ، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وكرم خلالها المحافظ عددا من المتميزين من الطلاب والموهوبين في عدد من مدارس الإدارات التعليمية، وذوي الهمم من الطلاب، في احتفالية نظمتها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، احتفالا بمولد خير البرية صل الله عليه وسلم، بعنوان "الليلة المحمدية"، كما كرم محافظ كفر الشيخ حفظة القرآن الكريم، بالإضافة لذوي الهمم من حفظة القرآن كاملاً بمدارس النور للمكفوفين، كما كرم آدم محمود رمضان، الحاصل على المركز الثاني جمهورية في المشروع الوطني للقراءة.





وتضمنت الاحتفالية عددا من الفقرات والتواشيح والأوبريتات عن سيرة وصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، واستمع محافظ كفر الشيخ لعدد من المواهب.