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مجلس رواد البيت فى الحرم المكى: فتح أبواب العمرة أمام المصريين قريبًا

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 10:14 م
مجلس رواد البيت فى الحرم المكى: فتح أبواب العمرة أمام المصريين قريبًا الكعبة المكرمة
كتب محسن البديوى

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قال الشيخ سعد جميل القرشي، عضو مجلس رواد البيت في الحرم المكي ومستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، إن هناك دراسات ومتابعة لكل دولة على حدة، ومن ضمن الشروط والضوابط أن كل من يدخل المملكة يحصل على لقاح كورونا المعترف به من الصحة العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى": "الموضوع قيد الدراسة، وخلال الفترة القادمة ستفتح الأبواب وسنرحب بأخوتنا ونستقبلهم بالورود، ويؤدون عمرتهم على أكمل وجه".
 

وأوضح عضو مجلس رواد البيت في الحرم المكي ومستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن أبواب العمرة ستفتح أمام الدول العربية والإسلامية قريبًا، وبينها مصر وباكستان والهند وإندونيسيا.
 

وواصل:" لم يتم تحديد أرقام حتى الآن، ولكن بالنسبة للاعمار، ستكون بحد أقصى 55 سنة، وسنرحب أخواننا في مصر".

 


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