لقطات للحظة تجمع إعصار مائى نادر أمام ساحل كوبا.. فيديو

كتب محمد شعلان

شوهد اعصار مائي نادر قبالة سواحل سيينفويجوس بكوبا، ولم يتم الابلاغ عن اضرار، وعلى الرغم من كون مشهد الاعصار مخيف، إلا أن مركز الأرصاد الجوية يذكر أن هذه الظاهرة عادة ما تكون أضعف بكثير من الأعاصير الأرضية.

Hoje uma rara tromba d'água semelhante a um tornado foi registrada em Cuba 🇨🇺! De acordo com o Centro Meteorológico Provincial de Cienfuegos, a tromba d'água foi vista entre as 16h50 e as 17h00 (horário local). Nenhum dano foi relatado. pic.twitter.com/qGGPwtSkYV — Geografia Geral (@GeografiaGeralT) October 17, 2021

ونشرت شبكة mediarunsearch لقطات من الاعصار، حيث تظهر العاصفة المائية عن بعد، ويتشكل هذا الاعصار من تيارات الماء من عمود دوار يتكون من كمية كبيرة من البخار والماء ، في غيوم كثيفة متحركة ، مكونة مخروطًا تنفتح قاعدته ولا تصل إلى الأرض.



غمامة من الاعصار



شكل الاعصار



صورة الاعصار عن بعد

ويُطلق على المنطقة التي ظهر فيها الاعصار المائي الذي ظهر في كوبا اسم "حوض توربا المائي" ، الذي يصاحبه عواصف وبرق ويمكن أن يتسبب في دمار حتى لو لم يصل إلى الأرض.

ووفقًا للمتخصصين ، تحدث هذه الظاهرة عادةً في المناطق الساحلية وفوق المياه الاستوائية وشبه الاستوائية ، ومع ذلك ، يمكن أن تحدث أيضًا في المناخات المعتدلة كما هو الحال في بعض الأماكن في أوروبا أو البحيرات الكبرى في أمريكا الشمالية.