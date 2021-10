لقطات للحظة تجمع إعصار مائى نادر أمام ساحل كوبا.. فيديو

شوهد اعصار مائي نادر قبالة سواحل سيينفويجوس بكوبا، ولم يتم الابلاغ عن اضرار، وعلى الرغم من كون مشهد الاعصار مخيف، إلا أن مركز الأرصاد الجوية يذكر أن هذه الظاهرة عادة ما تكون أضعف بكثير من الأعاصير الأرضية.

Hoje uma rara tromba d'água semelhante a um tornado foi registrada em Cuba 🇨🇺! De acordo com o Centro Meteorológico Provincial de Cienfuegos, a tromba d'água foi vista entre as 16h50 e as 17h00 (horário local). Nenhum dano foi relatado. pic.twitter.com/qGGPwtSkYV