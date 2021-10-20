شعبة الملابس الجاهزة: وضع خطة لتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين فى القطاع

كتب أحمد حمادة

أعلنت الشعبة العامة للملابس الجهاز عن وضع ألية تضمن لجميع العاملين في قطاع الملابس الجاهزة الحصول على الحد الأدنى للأجور المعلن من قبل الحكومة المصرية.

وقال سماح هيكل عضو مجلس إدارة الشعبة انه تمت مناقشة كافة الجوانب الخاصة بتطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في القطاع ، وما سيصحبها من ضريبة كسب العمل ، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار السعي لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة للعاملين في القطاع وفقا للقانون الإجراءات التي تطبقها الدولة .

وأضافت هيكل أن الشعبة خلال اجتماعها الأخير تناولت وضع الخطة والأليات اللازمة لرفع كفاءة القطاع وكيفية توفير فرص عمل مناسبة للكثير من الشباب في القطاع .

اجتماع مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة