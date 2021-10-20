"زراعة بورسعيد" تعلن تسليم كروت الفلاح خلال أسبوع

بورسعيد - محمد عزام

أكد المهندس كامل تويج، مدير عام الزراعة ببورسعيد، أنه يتم التنسيق مع فرع البنك الزراعى المصرى ببحر البقر، لإنهاء الإجراءات الخاصة باستلام كارت الفلاح.

وأوضح مدير عام زراعة بورسعيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه جاء التنسيق مع البنك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، لوضع الخطوات العملية لإنهاء وتنظيم عملية الاستلام، بما يضمن سرعة التنفيذ والضوابط لاستلام الكارت من البنك للجمعيات ومن الجمعيات للمزارعين وعدم التلاعب وضمان حق الدولة فى سداد المستحقات.

وأضاف "تويج"، أنه تم الاتفاق على الانتهاء من تسليم الكروت خلال أسبوع مع إعداد الكشوف لكل جمعية وعمل جدول زمنى لكل الجمعيات، مشيراً إلى أن ذلك جاء فى ضوء توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، وتعليمات الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ومدير منظومة كارت الفلاح.