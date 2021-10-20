اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 04:35 ص
أكرم القصاص
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رئيس الوزراء اليمني يدعو المنظمات الأممية والدولية لإغاثة النازحين والمدنيين بمأرب

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 04:00 ص
رئيس الوزراء اليمني يدعو المنظمات الأممية والدولية لإغاثة النازحين والمدنيين بمأرب معين عبد الملك
(أ.ش.أ)

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دعا رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، المنظمات الأممية والدولية إلى الاستجابة للنداءات الإنسانية لمساندة جهود الحكومة والسلطة المحلية بمحافظة مأرب لإغاثة وإنقاذ النازحين والمدنيين، الذين يتعرضون للحصار في جنوب مأرب.

وقال عبد الملك - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن عدم اكتراث جماعة الحوثي بكل الدعوات الأممية والدولية؛ لوقف جرائمها ضد المدنيين والنازحين في مأرب، يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى جديته في التعاطي مع قضايا النازحين والمدنيين، ويضع الحكومة اليمنية وكافة القوى السياسية والشعبية أمام مسؤوليتها في الدفاع عن أبناء الشعب، وتوحيد الجهود في مواجهة جماعة الحوثيين.

ووجه الوزارات والجهات ذات العلاقة بمضاعفة التنسيق مع السلطة اليمنية بمحافظة مأرب؛ للوقوف على احتياجات النازحين والمدنيين والعمل بكل الإمكانات المتاحة؛ لتوفير الغذاء والدواء والإيواء العاجل لهم. 

 


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