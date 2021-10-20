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تعرف على تفاصيل الاستراتيجية الجديدة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 11:11 م
تعرف على تفاصيل الاستراتيجية الجديدة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الاحزاب
كتب محمد السيد

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أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها، والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية، يأتى ذلك في إطار المراجعة الدورية لجودة مسارات العمل داخل التنسيقية، والعمل على تطوير الاستراتيجية العامة بما يتوافق مع مستويات النجاح التي حققتها بكثير من الجهد والتفاني.

 

فمع ما يحققه أعضاء التنسيقية من نواب المحافظين بالتعاون مع قياداتهم في المحافظة من نجاحات، وبعد إعلان حصاد أداء النواب الممثلين للتنسيقية في البرلمان بغرفتيه، خلال دور الانعقاد الأول، والانتشار الذى عبر حدود الدولة معبرًا عن سياسة بمفهوم جديد يمارسها شباب وطني متنوع التوجهات والخلفيات ومتطابق الهدف،بعد قليل.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعلن استراتيجيتها الجديدة.

 

واستحدثت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لجنة جديدة مختصة بالحوار السياسي، وتتركز مهام اللجنة في إعداد الحوار في الموضوعات المتعلقة بقضايا المجتمع التي تشغل الرأي العام أو التي تعبر عن هموم ومشاكل المواطنين واحتياجاتهم، أو تناقش الظواهر الطارئة على الشارع المصري. كما قررت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تدشين نادي المدربين من أعضاء التنسيقية، ليتولى تقديم كل التدريبات اللازمة داخل التنسيقية وخارجها.

 

ويشرف النادي علي اختيار الموضوعات وتوثيق التدريبات المقدمة لأعضاء التنسيقية. وقررت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توسيع المشاركة عبر موقعها الصحفي، ليشمل إلى جانب أنشطة واهتمامات التنسيقية وآراء أعضائها، آراء المتخصصين من غير أعضاء التنسيقية. حيث يتيح الفرصة لجميع الكتاب والباحثين من داخل مصر وخارجها، نشر أفكارهم وآرائهم عبر الموقع الصحفي للتنسيقية.

 

كما قررت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توسيع اختصاصات لجنة التنظيم لتتولى تنظيم اللقاءات الداخلية والمحاضرات والتدريبات وتنظيم مختلف الفاعليات والمؤتمرات والصالونات وكتابة التوصيات المنبثقة عنها، وحصر المناسبات الاجتماعية المختلفة للأعضاء وتنظيم مشاركة التنسيقية .


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تنسيقية الاحزاب

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