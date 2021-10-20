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تعرف على إجراءات استخراج رخصة خاصة لقيادة الدراجة البخارية

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 04:30 ص
تعرف على إجراءات استخراج رخصة خاصة لقيادة الدراجة البخارية المرور - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة للدراجة البخارية، مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، لكى يتم استخراج رخصة، ومنها:
 
- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.
 
- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه.
 
- إجراء اختبار عملى على القيادة.
 
- إصدار الرخصة لمقدم الطلب.
 
- المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة
 
- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.
 
- الحد الأدنى للسن 18 سنة.
 
- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.
 
- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الإطلاع على الأصل.
 
- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.
 
- تجهيز 4 صور شمسية.
 
- المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.
 
- نموذج الاختبار الشفوى.
 
- نموذج الاختبار العملى.
 
- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.

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