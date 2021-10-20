تبطين الترع مشروع قومى مستمر بالأقصر.. وإنهاء 136 كيلو مترا منها حتى الآن

الأقصر - أحمد مرعى

يُعد مشروع تبطين الترع أحد أهم المشروعات القومية التي تُنفذها الدولة المصرية فى الوقت الحالى، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ويمثل تبطين الترع احد أركان خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعي بشكلٍ خاص، حيث تستهدف الدولة في الوقت الحالي تحسين حالة الرى فى مساحة مليون فدان فى مجال الزراعة .

وتولى محافظة الاقصر اهتماما خاصا لتنفيذ 23 عملية تأهيل تبطين بدأتها فى 10 سبتمبر 2020 على أن يتم الانتهاء من جميع الأعمال فى 31 اغسطس 2022 بأجمالى اطوال مطلوب تنفيذها ٤٣٥.٥٧٥ كيلو متر باعتماد مالى ١٤٤٢٨٠٧.٤٢ الف جنية.

وإجمالى الاطوال المنفذة بالكيلومتر من بداية المشروع وحتى شهر سبتمبر 2021 ١٣٦.٢٠٦ ، حيث تم الانتهاء من 8 ترع بنسبة 100%، وهى ترع الزينية بطول 0.750 كم ، وترعة الجبل من الفم الى النهاية بزمام هندسة الموارد المائية والري بارمنت بطول 8.450 كم، وترع السلامية القبلية بطول 8.614 كم والسلامية البحرية بطول 8.66 كم وترعة ساحل الشغب 4.300 كم، وترعة الجبل بهندسة اسنا بطول 2.650 ، وترعة جزيرة الكيمان بطول 2.830 كم؛ وترعة الساحل بطول 5.650 كم.

كما جارى تأهيل وتبطين العديد من الترع الاخرى مثل الحوشة على بهندسة رى الاقصر والزرقانى فرع حاجر كومير والمتعبة بهندسة اسنا وجنابية البستان والصعايدة فرع الشيخ 2 وجنابية الكرنك وترعة الكرم وترعة الحلة المستجدة وترعة اسنا الغربية وترعة ام عدس من الفم للنهاية و7 ترع بمركز ارمنت وترعة المتعبة بالاقصر و 33 ترعة ومسقى بزمام هندسة اسنا وارمنت.