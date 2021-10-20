اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 05:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بعد توزيعها على طلاب المدارس.. اعرف مكونات الوجبة المدرسية

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 05:00 ص
بعد توزيعها على طلاب المدارس.. اعرف مكونات الوجبة المدرسية الوجبات المدرسية
كتب محمود طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدارس محافظة المنوفية توزيع الوجبات المدرسية على الطلاب، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل ومكونات الوجبة بعد تسليمها للطلاب.

الوجبة تضمن حصول الطالب على العناصر الغذائية المطلوبة لصحته.

- تساعد على تركيز الطالب فى الفصول أثناء الشرح.

- يتم توزيعها وفق لجان تضمن تطبيق الإجراءات والضوابط الصحية.

- لرياض الأطفال تشمل مكوناتها.

باكو بسكويت سادة 40 جرام مدعم بالفيتامينات.

- إضافة إلى علبة لبن 125 ملى بطعم الفواكه.

- باكو بسكويت سادة 80 جرام مدعم بالفيتامينات وعلبة عصير 200 ملى لطلاب المرحلة الابتدائية.

- توجد بدائل للوجبة تشمل بار حلاوة طحينية 40 جرام.

- رغيف خبز محشو بالجبنة 70 جرام.

أو باكو بسكويت ويفر 45 جرام مدعم بالفيتامينات.

مثلث جبنة ورغيف عيش خبز فينو أو لبنانى أو باتية أو كرواسون 60 جرام.

- وجبة التعليم الإعدادى والثانوى والتعليم المجتمعى والفصل الواحد:  باكو بسكويت بالعجوة 80 جرام.

علبة عصير 200 جرام.

توجد بدائل منها باكو بسكويت سادة 80 جرام.

- أو 2 باكو 40 جرام وعلبة عصير أو لبن 200 ملى بطعم الفواكه.

بار حلاوة طحينية 40 جرام ورغيف خبز محشو بالجبنة 70 جرام.

- باكو بسكويت ويفر 45 جرام مدعم بالفيتامينات.

- مثلث جبن ورغيف خبر فينو أو لبنانى أو باتية أو كرواسون 60 جرام.


التربية والتعليم

التغذية المدرسية

توزيع التغذية المدرسية

مواعيد توزيع الوجبات المدرسية

مكونات الوجبة المدرسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عصير وبسكويت.. توزيع أول وجبة مدرسية فى المنوفية على التلاميذ (فيديو)

الأحد، 17 أكتوبر 2021 02:59 م

"التعليم" تعلن مواعيد توريد الوجبة المدرسية للمديريات التعليمية

السبت، 16 أكتوبر 2021 02:00 ص

تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع.. التعليم تكشف حقيقة إتاحة موقع لتسجيل غياب الطلاب وتوضح إجراءات تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوى.. طارق شوقى: الوجبات المدرسية مجانية للطلاب وتعكس اهتمام الدولة بصحة أبنائها ‎

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 03:29 م

وزير التعليم: الوجبات المدرسية مجانية للطلاب وتعكس اهتمام الدولة بصحة أبنائها

الخميس، 14 أكتوبر 2021 11:56 م

التعليم توجه باتخاذ الإجراءات الاحترازية بأماكن استلام وتوزيع الوجبات المدرسية

الثلاثاء، 12 أكتوبر 2021 03:39 م

الزراعة: 13,2 مليون تلميذ يستفيدون من الوجبة المدرسية بـ8 مليارات جنيه

الأحد، 10 أكتوبر 2021 11:49 م

8 قرارات مهمة للحكومة اليوم.. تعديل بقانون العمد والمشايخ.. تخفيض أسعار تحاليل الـpcr للمسافرين لـ 900 جنيه للمصريين و1200 لغيرهم.. والأزهر الشريف يتعاقد مع شركة "سايلو فودز" للوجبات المدرسية

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 01:49 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة