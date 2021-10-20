اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اليوم .. مجلس الأمن الدولي يجتمع لبحث الاختبارات الصاروخية لكوريا الشمالية

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 06:00 ص
اليوم .. مجلس الأمن الدولي يجتمع لبحث الاختبارات الصاروخية لكوريا الشمالية مجلس الأمن
(وكالات)

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ذكرت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيناقش اليوم الأربعاء الاختبارات الصاروخية التي نفذتها مؤخرا كوريا الشمالية.

وقالت مصادر مطلعة لوسائل إعلام عدة، مساء ، إن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا لبحث هذه الإطلاقات بناء على طلب من إيرلندا وبريطانيا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، فجر الأربعاء، أن بيونغ يانغ اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا أطلقته من غواصة الثلاثاء.

وأوضحت أنه من "الفئة الجديدة" وانطلق من نفس الغواصة التي استخدمت في تجربة صاروخ أقدم في عام 2016.

وقبل ذلك أفادت الهيئة المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية بأن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية بلغ مداه بين 430 و450 كيلومترا.

وأشار محللون، حسبما نقلته وكالة "رويترز"، إلى أن صورا نشرتها وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية تظهر على ما يبدو صاروخا أصغر قطرا من النسخ السابقة من صواريخ الغواصات الكورية الشمالية، وهو ما يعني إمكانية تسليح الغواصة بعدد أكبر، وإن كان أصغر مدى، من الصواريخ، وربما يجعل كوريا الشمالية المسلحة نوويا أقرب إلى نشر غواصة مسلحة بصواريخ باليستية.

 

 

 


مجلس الأمن

كوريا الشمالية

سيول

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