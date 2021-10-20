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القبض 3 عاطلين وراء الاعتداء على ميكانيكى بالمعصرة بسبب الخلاف على 100 جنيه

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 01:52 ص
القبض 3 عاطلين وراء الاعتداء على ميكانيكى بالمعصرة بسبب الخلاف على 100 جنيه متهمين - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 اشخاص لاعتدائهم علي ميكانيكي سيارات بسبب خلاف علي مبلغ 100 مقابل صيانة سيارة ملك أحد الجناه، وقاموا بأطلاق اعيرة نارية في الشارع مستخدمين فرد خرطوش، وتكثيف الجهود للقبض على 3 متهمين آخرين وحرر محضر بالواقعة.

 

وتلقت غرفة النجدة، بلاغا بوجود مشاجرة بميدان النافورة بمنطقة المعصرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين حدوث مشادة كلامية بين ميكانيكي وبين صاحب سيارة كان يقوم الاول بعمل صيانة لها بسبب خلاف علي مبلغ 100 جنيه وتطور الأمر وقام الثاني بالاستعانة بـ 5 أشخاص من اقاربه وقاموا بالاعتداء بالضرب علي الميكانيكي وخلع ملابسه في الشارع واطلاق اعيرة نارية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض علي 3 أشخاص وضبط بحوزتهم فرد خرطوش المستخدم في ارتكاب الواقعة وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.

 

 


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المعصرة

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