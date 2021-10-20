اليوم السابع
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السيطرة على حريق شقة سكنية فى العجوزة دون إصابات

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 12:16 ص
السيطرة على حريق شقة سكنية فى العجوزة دون إصابات إطفاء - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العجوزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العجوزة، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وأجريت عملية الإخماد دون إصابات.

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