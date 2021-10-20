اليوم السابع
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اعترافات متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل "جراج" : كان هدفنا الثراء السريع

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 12:02 ص
اعترافات متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل "جراج" : كان هدفنا الثراء السريع قطع أثرية_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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اعترف 3 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنشأة ناصر، أنهم قاموا بالتنقيب عن الآثار داخل جراج ملك أحدهم بهدف تحقيق الثراء السريع.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار.

 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بلاغا بقيام 3 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الغرف بجراج انتظار سيارات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالجراج، "ملك أحدهم" وعثر بداخلها على (حفرة بعمق 20 متر–عدد من الأدوات المستخدمة فى أعمال التنقيب).

 

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


أمن القاهرة

التنقيب عن الآثار

منشأة ناصر

حملة أمنية

جريمة التنقيب عن الأثار

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