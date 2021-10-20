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إغلاق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لمدة 3 أيام بدءا من الغد لأعمال للصيانة

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 10:16 م
إغلاق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لمدة 3 أيام بدءا من الغد لأعمال للصيانة كوبرى الجيزة
كتب: عبد الرحمن سيد - سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة، استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسى الخاصة بكوبرى الجيزة المعدنى لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبرى فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى من أعلى بواقع غلق عدد "1" حارة مرورية فقط ولمدة 3 أيام ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح يوم الخميس الموافق 21/ 10/ 2021 حتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 23/ 10/ 2021 على أن تكون الأعمال على مدار "24" ساعة علما بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئى بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حى جنوب الجيزة، ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال واتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة

وأكدت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

 


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