إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى مدينة نصر

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق في مدينة نصر، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية في مدينة نصر، مفاده وجود مصادمة بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابة بكسور وكدمات، وجرى نقله إلى المستشفى.
وجارى تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى مدينة نصرالأربعاء، 20 أكتوبر 2021 12:36 ص
إسعاف - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق في مدينة نصر، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية في مدينة نصر، مفاده وجود مصادمة بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
احذر.. رادار المرور يلتقط 1328 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق السريعةالثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 11:00 م
النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزةالثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 10:02 ص
سوق على مهلك.. الرادار يرصد 1345 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرقالثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 08:00 ص
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد مخالفات السياراتالثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 07:13 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة