اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 12:39 ص
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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى مدينة نصر

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 12:36 ص
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى مدينة نصر إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق في مدينة نصر، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية في مدينة نصر، مفاده وجود مصادمة بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابة بكسور وكدمات، وجرى نقله إلى المستشفى.

وجارى تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.


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