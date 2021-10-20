إخماد حريق التهم "كشك" فى عين شمس دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل كشك بجوار مسجد فى منطقة عين شمس، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أية إصابات.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كشك فى منطقة عين شمس، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وجرت عملية الإخماد دون إصابات.