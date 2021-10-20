أهالى الإسماعيلية يشيدون بافتتاح حديقة التخطيط العمراني: غيرت ملامح المكان (صور)

وتعد حديقة التخطيط العمراني إحدي مشروعات الميادين والحدائق التي يتم تنفيذها خلال تلك الفترة وهي "حديقة الدراويش وميدان عرابي وميدان السادات والحديقة المواجهة للنادي الإسماعيلي الإجتماعي"، بالإضافة إلي حديقة مساكن عبدون بحي ثالث والتي جاري التعاقد علي تنفيذها وسيتم بدء العمل بها خلال أسبوع من بدء التعاقد.

وخلال الإفتتاح، أشاد الحضور من أهالي المنطقة، للمحافظ، بالمجهود الهائل الذي بذل لعودة الجمال والمظهر الحضاري للمكان، حيث اعتادت تلك المنطقة ان تكون مرتعا للنباشين وأكوام القمامة والرتش وبفضل كل الجهود المبذولة تحول المكان إلي حديقة جميلة غيرت ملامح المكان وأصبح بالفعل متنفسا للسكان.

و أعرب "بشارة" عن سعادته بهذا المردود لإنشاء حديقة التخطيط العمراني مؤكدًا علي إلتزامه بوعده بنشر المسطحات الخضراء والحدائق لتكون متنفسًا لأهالي الإسماعيلية في كل المراكز والمدن ولعودة المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة العريقة.