اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 05:36 ص
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أهالى الإسماعيلية يشيدون بافتتاح حديقة التخطيط العمراني: غيرت ملامح المكان (صور)

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 05:24 ص
أهالى الإسماعيلية يشيدون بافتتاح حديقة التخطيط العمراني: غيرت ملامح المكان (صور) محافظ الإسماعيلية يفتتح
الإسماعيلية - السيد فلاح

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افتتح اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، حديقة التخطيط العمراني، بجوار المجمع الإسماعيلية الطبي بنطاق حي ثالث بمدينة الإسماعيلية، بحضور المهندس أحمد عصام، نائب محافظ، والمهندس أحمد الشيمي، مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة والمشرف علي تنفيذ حديقة  التخطيط العمراني وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة في إطار إحتفالات محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي، واستكمالا لتنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية بضرورة عودة المظهر الجمالي والحضاري لكافة المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.
 
وتعد حديقة التخطيط العمراني إحدي مشروعات الميادين والحدائق التي يتم تنفيذها خلال تلك الفترة  وهي "حديقة الدراويش وميدان عرابي وميدان السادات والحديقة المواجهة للنادي الإسماعيلي الإجتماعي"، بالإضافة إلي حديقة مساكن عبدون بحي ثالث والتي جاري التعاقد علي تنفيذها وسيتم بدء العمل بها خلال أسبوع من بدء التعاقد.
 
وخلال الإفتتاح، أشاد الحضور من أهالي المنطقة، للمحافظ، بالمجهود الهائل الذي بذل لعودة الجمال والمظهر الحضاري للمكان، حيث اعتادت تلك المنطقة ان تكون مرتعا للنباشين وأكوام القمامة والرتش وبفضل كل الجهود المبذولة تحول المكان إلي حديقة جميلة غيرت ملامح المكان وأصبح بالفعل متنفسا للسكان.
 
و أعرب "بشارة" عن سعادته بهذا المردود لإنشاء حديقة التخطيط العمراني مؤكدًا علي إلتزامه بوعده بنشر المسطحات الخضراء والحدائق لتكون متنفسًا لأهالي الإسماعيلية في كل المراكز والمدن ولعودة المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة العريقة.
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