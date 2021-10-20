اليوم السابع
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الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 07:21 ص
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أسعار اللحوم اليوم.. الاستيك والبفتيك 145-170 جنيها للكيلو

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 07:00 ص
أسعار اللحوم اليوم.. الاستيك والبفتيك 145-170 جنيها للكيلو لحوم - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 20 - 10 - 2021  استقرارا  للأسعار فى السوق المحلى حيث ، سجلت    أسعار  اللحوم الكندوز  بين 140-165  جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة الكندوز بجميع دراجاتها بين 120-140 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو . 
 
وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 145- 170  جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، ،  وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، و أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها.
 
واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو . . 
 
 
 
 
 

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

سعر الكندوز

سعر الضأن

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