"FDA" توافق على جرعة معززة مختلفة عن لقاح كورونا الأصلى لزيادة الفاعلية

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ستسمح الأسبوع الجارى للأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل بالحصول على جرعات معززة تختلف عن اللقاح الذي تلقوه في البداية.

وقالت الصحيفة، يأتي ذلك بعد أن قدمت المعاهد الوطنية للصحة بيانات الأسبوع الماضي تظهر أن متلقي لقاح جونسون لديهم مستويات أعلى من الأجسام المضادة، حيث رفع معزز جونسون J&J مستويات الأجسام المضادة أربعة أضعاف على مدار أسبوعين بينما رفع معزز Pfizer المستويات 45 ضعفًا، وارتفع معزز موديرنا Moderna المستويات 76 ضعفًا.

ستسمح هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) للأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل بـ "خلط ومطابقة" لقاحات كورونا والطلقات المعززة.

وقالت الصحيفة، إنه من المتوقع أن توافق وكالة الصحة الفيدرالية على جرعات إضافية لتطعيمات موديرنا وجونسون آند جونسون هذا الأسبوع، لكن المسئولين سيفوضون أيضًا الأشخاص بالحصول على مادة معززة من إنتاج شركة مختلفة عن تلك التي صنعت اللقاح الذي تلقوه في البداية، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

يأتي ذلك بعد أن قدم باحثون من المعاهد الوطنية للصحة (NIH) بيانات في اجتماع اللجنة الاستشارية لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) تظهر أن الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا من جونسون Johnson & Johnson كان لديهم مستويات أعلى من الأجسام المضادة إذا حصلوا على جرعة معززة من فايزر Pfizer- BioNTechأو موديرنا Moderna.

في السابق، حذرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكيين من خلط ومطابقة اللقطات من أي من الشركات المصنعة للقاحات الثلاثة، ولكن يبدو أن المواقف قد تغيرت بعد أن وجد تقرير جديد للمعاهد الوطنية للصحة أن الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا من J & J لديهم مستويات أعلى من الأجسام المضادة إذا كانت اللقطة المعززة من شركة Pfizer أو Moderna.

وجد التقرير أنه عندما تلقى متلقو لقاح جونسون J&J جرعة ثانية، زادت مستويات الأجسام المضادة لديهم أربعة أضعاف خلال أسبوعين.

وبالمقارنة، عندما حصلوا على معزز موديرنا، ارتفعت مستويات الأجسام المضادة لديهم بمقدار 76 ضعفًا خلال نفس الفترة الزمنية، كما أدت جرعة معززة من لقاح فايزر Pfizer أيضًا إلى رفع مستويات الأجسام المضادة 45 ضعفًا على مدار أسبوعين - أعلى من جرعة جونسون J&J ، ولكنها ليست عالية مثل جرعة موديرنا Moderna.