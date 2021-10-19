‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 6 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 4.5 جنيه.
- الكوسة بـ 6 جنيهات.
- الجزر بـ 9.5 جنيه.
- الخيار بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
الباذنجان العروس 6 جنيهات
- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات
- الفلفل الألوان 11 جنيها.
- الليمون بـ 8.5 جنيها.
الجوافة 9 جنيهات
بلح بارحى 34 جنيها
كمثرى لبنانى 25 جنيها
العنب الأحمر 14 جنيها.
رمان 8.5 جنيه
الباميا الخضراء 20 جنيها.
تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكيةالثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 12:00 م
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تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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