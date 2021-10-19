اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 12:40 م
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‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 12:00 م
‎أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات وفاكهة
‎كتب مدحت وهبة

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تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6 جنيهات للكيلوجرام.
‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.
‎‏‎- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
‎‏‎- البصل الأحمر بـ 4.5 جنيه.
‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيهات.
‎‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه.
‎‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات.
‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
‎‏‎الباذنجان العروس 6 جنيهات
‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات
‎‏‎- الفلفل الألوان 11 جنيها.
‎‏‎- الليمون بـ 8.5 جنيها.
‎الجوافة 9 جنيهات
‎بلح بارحى 34 جنيها
‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيها
‎‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.
‎‏‎رمان 8.5  جنيه
‎‏‎الباميا الخضراء 20 جنيها.
‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.


التموين

أسعار الخضراوات والفاكهة

الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

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