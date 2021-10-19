وول ستريت: خاطفو المبشرين الأمريكيين بهايتى يطالبون بفدية 17 مليون دولار

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن العصابة الهايتية التى اختطفت 17 من المبشرين الأمريكيين والكنديين وأفراد عائلتهم فى هايتى يوم السبت الماضى يطالب بفدية مليون دولار عن كل واحد، أى إجمالى 17 مليون دولار، بحسب ما قال مسئول هايتى رفيع المستوى.

وأشار وزير العدل ليزست كويتيل إلى أن الإف بى أى وشرطة هايتى يجرون اتصالات مع الخاطفين ويسعون إلى إطلاق سراح المبشرين الذين يتم اختطافهم أثناء رحلة لزيارة دار للأيتام خارج العاصمة بورت أو برنس، من قبل عصابة تسمى 400 ماووزو، والتى تعنى 400 من غير المهرة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى أمس، الاثنين، إن الإف بى أى ووزارة الخارجية يعملون لإطلاق سراح الرهائن، مشيرة إلى أنهم تم إحاطة الرئيس بايدن بالأمر ويتعرف على آخر التطورات.

وذكرت ساكى خلال مؤتمر صحفى أن الإف بى أى جزء من جهود حكومية متسقة لإعادة المواطنين الأمريكيين المعنيين إلى السلامة، وقالت إنها لن تكشف عن كثير من التفاصيل إلا أن أكدت مشاركة المباحث الفيدرالية فى الأمر.

وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداى" إن عصابة 400 ماووزو تسيطر على المنطقة التى حدث فيها الاختطاف. كما تم إلقاء مسئولية اختطاف خمسة من الكهنة وراهبتين فى إبريل الماضى على العصابة نفسها.

وقالت شبكة "سى إن إن" إن حوادث الاختطاف في هايتي قد زادت خلال عام 2021، وارتفعت أرقامها 300% منذ يوليو الماضى. ووقع 628 حادث اختطاف على الأقل منذ يناير، من بينها 29 لأجانب، وفقا للبيانات الصادرة في وقت سابق هذا الشهر من مركوو تحليل وأبحاث حقوق الإنسان في عاصمة هايتى بورت اوبرنس.