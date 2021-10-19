وزير النقل اليمنى: ندعم مقترح مصر بتأسيس منصة الكترونية للنقل بالدول العربية

بيشوى رمزى

قال وزير النقل اليمني، إن النقل في مختلف أبعاده بمثل محورا مهما لدى كافة الدول نظرا لارتباطه المباشر بعملية التنمية.

وأضاف، خلال كلمته أمام اجتماع وزراء النقل العرب، أن ما تحقق في الفترة الماضية ينبغي ان يتم البناء عليه، مشيرا الى التحديات التى مثلت عائقا أمام تطوير هذا القطاع، وعلى رأسها جائحة كورونا والصراعات التي تشهدها العديد من الدول في المرحلة الراهنة.

وأعرب عن ترحيبه بمقترح مصر حول إنشاء منصة إلكترونية شاملة للنقل في الدول العربية موضحا أنه من شأنها تسهيل عملية التنسيق بين الدول العربية فيما يتعلق بهذا القطاع.

ودعا مجلس وزراء النقل العرب لدعم رؤية الحكومة اليمنية المرتبطة بالسفينة صافر، مشددا على ضرورة الوصول لها من قبل مجلس الامن الدولى، خاصة وأن استمرار الوضع الراهن سيؤدى إلى كارثة إنسانية وبيئية.

كما طالب بدعم اليمن في مجابهة الصعاب التي يواجهها اليمن إثر الأوضاع الراهنة التى تشهدها البلاد، مؤكدا دعم بلاده لخيار السلام عبر المبادرات الأممية لتحقيق سلام مستدام في البلاد وتقويض أى تهديد سواء لدول الجوار أو طرق الملاحة البحرية.