وزير النقل الأردنى: نتطلع لنظرة استراتيجية عربية شاملة قوامها التعاون

بيشوى رمزى

قال وزير النقل الأردني وجيه عزايزة، إن بلاده يتطلع إلى نظرة استراتيجية شاملة بين الدول العربية قوامها التعاون، ومش شأنها تحقيق المصالح المشتركة معربا عن تقديره الكامل لجامعة الدول العربية على الجهود المبذولة للقيام بدورها فيما يتعلق بالتنسيق خاصة في قطاع النقل.

واضاف، والذى يترأس الدورة الحالية لمجلس وزراء النقل العرب، أن النقل بات يعتمد على التكنولوجيا، التى صارت اساسا لكافة مناحى الحياة، خاصة وان هذا القطاع بات محفزا للتنمية، حيث يبقي مرتبطا بتحقيق تكامل الاقتصادى.

وأوضح أن نجاح النقل العربي بمفهومه الشامل يتطلب تحقيق بنية أساسية تعتمد على التكنولوجيا، موضحا أن الأردن تنظر الى قطاع النقل باعتباره يعتمد على التكامل بين الدول العربية.

وأشار إلى ضرورة ان تتخذ الظول العربية لتحقيق المزيد من التكامل عبر إزالة كل العوائق أمام عمليات المرور أو العبور بين الدول العربية لتحقيق التنمية ولضمان انسيابية عملية الانتقال فيما بينهم.