اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الدفاع اليابانى: إطلاق صواريخ كوريا الشمالية تهديد خطير للمجتمع الدولى

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 08:25 ص
وزير الدفاع اليابانى: إطلاق صواريخ كوريا الشمالية تهديد خطير للمجتمع الدولى صاروخ باليستى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قال وزير الدفاع اليابانى، نوبو كيشى، اليوم الثلاثاء، إن استمرار كوريا الشمالية فى إطلاق الصواريخ يشكل تهديدا خطيرا للمجتمع الدولى، بما فى ذلك اليابان.

وأضاف كيشى في حديثه للصحفيين "منذ مايو 2019، أجرت كوريا الشمالية تجارب صاروخية متكررة. والهدف بوضوح هو تحسين تكنولوجيا الصواريخ لديها"، حسبما نقلت "سبوتنيك".

وقال رئيس الوزراء اليابانى، فوميو كيشيدا، إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفتين باتجاه بحر اليابان، ومن المتوقع أن تكونا صاروخين بالستيين.

وقال المسؤول للصحفيين: "الحقيقة أن كوريا الشمالية، ابتداءً من الشهر الماضي، أطلقت عدة صواريخ، مؤسفة جداً. في الوقت الحالي لم تؤكد أي أضرار أو إصابات بعد الإطلاق".

وكان جيش كوريا الجنوبية قد أعلن، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي من حول مدينة سينبو الساحلية.

جاء ذلك بعدما قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الشمالية في بيان لها إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة في البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

 


كوريا الشماليه

اليابان

وزير الدفاع اليابانى

صاروخ باليستى

الدفاع اليابانيه

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