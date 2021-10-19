اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 01:51 م
أكرم القصاص
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وزير الدفاع الأمريكى يبدأ زيارة عمل إلى أوكرانيا

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 12:03 م
وزير الدفاع الأمريكى يبدأ زيارة عمل إلى أوكرانيا لويد أوستن
كييف (أ ش أ)

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بدأ وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، زيارة عمل إلى أوكرانيا، وقال أوستن، فى تغريدة على حسابه الشخصى على  "تويتر"، "وصلت إلى كييف، أنا هنا لأعيد تأكيد دعمنا الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وتطلعاتنا الأوروبية الأطلسية - وللتعبير عن التزامنا ببناء قدرة أوكرانيا على ردع المزيد من العدوان الروسي".

ومن المتوقع، وفقا لوكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية، أن يجتمع أوستن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الدفاع أندري تاران، لمناقشة التقدم الذى أحرزته أوكرانيا في تنفيذ إصلاحات صناعة الدفاع اللازمة لتعزيز تطلعاتها الأوروبية الأطلسية وكذلك التعاون الإقليمي بين حلفاء وشركاء البحر الأسود.

 

 

 


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