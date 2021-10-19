وزيرة التضامن: ربط الدعم النقدى بمشروطية عدم الزواج المبكر

كتب مدحت وهبة

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة الاجتماعى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حريص على توفير "حياة كريمة" للمواطنين، ودورنا كتنفيذيين إنجاز تلك التوجيهات الرئاسية وتحقيقها، وهو ما تعمل عليه جميع الوزارات الشريكة، مشددة على أن الوزارة ربطت الدعم النقدى بمشروطيه الرعاية الصحية للأم والطفل والحاق الأطفال فى سن الدراسة بالتعليم، بالإضافة إلى شرط عدم التزويج المبكر للفتيات المبكر دون السن القانونى للزواج وهو 18 سنة، وذلك حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام، كما أكدت أن التمكين الاقتصادى من أولويات الوزارة، والحملة تعمل على تسهيل الحصول على قروض وأصول إنتاجية لتحفيز الأسر الشابة على العمل والإنتاج.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أطلقت حملة "بالوعى… مصر بتتغير للأفضل" فى محافظة المنيا لتصل إلى محطتها الثانية عقب انطلاقها فى 10 أكتوبر بمحافظة بنى سويف لتواصل الانطلاق فى إطار المرحلة الأولى التى تضم"بنى سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج، وذلك بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة.



وتستهدف الحملة كافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث ستعمل الحملة فيما يزيد على 82 قرية ونجع بمحافظة المنيا، وتركز الحملة على نشر الوعى بشأن أربع قضايا أساسية تحتل أولوية قصوى على مسار التنمية وبصفة خاصة فى النهضة التنموية التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالى، وتضم قضايا الزيادة السكانية والزواج المبكر والتمكين الاقتصادى وتنمية الطفولة المبكرة.



كما تركز الحملة على أهمية توجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات وإرشادهم على المستندات المطلوبة منهم، كما تستفيد الحملة من حصر الخدمات غير المُتاحة أو غير الكافية أثناء جولتها لتعلم على توفيرها إما من طرفها أو بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية والجمعيات الأهلية.