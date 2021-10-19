وزيرا العدل والتضامن ورئيس القومى للمرأة يشهدون احتفالية مجلس الدولة

انتهت القاضيات المعينات فى مجلس الدولة من حلف اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، في حضور رئيس مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة وعدد من مستشاري مجلس الدولة.

ونظم مجلس الدولة احتفالية ضخمة بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، شهدت حضور كلا من المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وضياء رشوان نقيب الصحفيين.

كما حضر الاحتفال السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة.

وشهد قصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة، حلف اليمين القانونية للمندوبين المساعدين دفعة 2016، وشهد مكان الانعقاد حضور مكثف لأهالي المندوبين الجدد، الذين ارتدوا الأوشحة القضائية، وانطلقت الزغاريد مع بدء الاحتفال بمراسم حلف اليمين ،وهي المرة الأولي التى يسمح للأهالي بحضور حلف اليمين القانونية .

وقال رئيس المجلس في كلمة له، خلال مراسم الحفل،" نشكر الأسر التي ربت وتحملت المشقة وجميع الزملاء الجدد متفوقين، وستكونوا إضافة لمجلس الدولة'.

وحرص رئيس المجلس على التقاط صورة تذاكرية مع المندوبين المساعدين دفعة 2016، بقصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة، أثناء مراسم حلف اليمين القانونية.

وسبق وأن أعلنت إدارة المجلس ، مواعيد أداء اليمين القانونية للمندوين المساعدين دفعتي 2016، 2017 المعينين بالقرارين الجمهوريين رقمي 227، 228 لسنة 2021

كما شهد المجلس تشديدات أمنية لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومدى التزام الحضور بها حرصا على سلامة الحضور.

ووضع المجلس ضوابطا للحضور أبرزها، الحضور بالزي الرسمي بلون داكن، والحضور في تمام التاسعة صباحا لمقر مجلس الدولة بالدقي، و يتعين على الذين يعملون في أى جهة تحديد موقفهم النهائي منها قبل حلف اليمين، ولا يجوز حضور أى مرافق إلا بموافقة مكتوبة مسبقة مع مراعاة الاجراءات والتدابير الاحترازية.

كان مجلس الدولة، هنأ في وقت سابق المندوبين المساعدين المعينين بالقرارين الجمهوريين 327، 328، لسنة 2021، من دفعتي 2016، و2017، متمنيا لهم حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.