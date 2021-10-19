وزارة المرأة التونسية ترفض ما يتم ترويجه من خطاب عنيف يمس كرامة الحقوقيات

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم - أن كرامة المرأة التونسية فوق كل اعتبار، وأن الاختلاف لا يمكن أن يكون ذريعة لاستباحة حق النخبة النسائية في حرية التعبير والاختلاف، وهي النخبة التي يجب الاعتزاز بها تماما كاعتزاز الجميع بكل امرأة في هذا الوطن مهما اختلفت التوجهات الفكرية.

ودعت الوزارة إلى ضرورة احترام ثقافة الاختلاف من أجل تحقيق الأفضل لتونس وإيلاء الوعي بالاختلاف وشروطه وخطابه مكانة جوهرية، موضحة أنها ستحرص على تطبيق أحكام القانون رقم 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك مع كل الهياكل والمؤسسات المعنية.