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وجبات تغذية بصور ملهمة.. مجدى يعقوب وزويل على وجبات المدارس بالمنوفية.. لايف

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 12:59 م
وجبات تغذية بصور ملهمة.. مجدى يعقوب وزويل على وجبات المدارس بالمنوفية.. لايف مجدى يعقوب وزويل على وجبات المدارس في المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من داخل مدرسة بالمنطقة السابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لرصد توزيع التغذية المدرسية.

ووزعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، وجبة التغذية على الطلاب، حيث تم وضع صور الدكتور أحمد زويل، والدكتور مجدى يعقوب على العصير والبسكويت .

وأكد هانى عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه بدأ تسليم وجبة التغذية للطلاب منذ أمس الأول تم توزيعها على طلاب رياض الاطفال والصفوف الابتدائية . 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن الدولة وضعت صور الدكتور مجدى يعقوب والدكتور أحمد زويل ، تكريما لهم ولأنهم رفعو إسم مصر دائما عاليا.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تجري عملية توزيع التغذية المدرسية من خلال متابعات مستمرة ولجان مرور على جميع المدارس، على رأسها مدير المدرسة ومسؤول التغذية بالمدرسة وكل إدارة تعليمية.

مجدى يعقوب وزويل على وجبات المدارس في المنوفية (1)

مجدى يعقوب وزويل على وجبات المدارس في المنوفية

 

مجدى يعقوب وزويل على وجبات المدارس في المنوفية (2)
مجدى يعقوب وزويل على وجبات المدارس في المنوفية 

 

مجدى يعقوب وزويل على وجبات المدارس في المنوفية (3)
مجدى يعقوب وزويل على وجبات المدارس في المنوفية

 


محافظة المنوفية

وجبات مدرسيه

اخبار مصر

تعليم المنوفيه

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مجدى يعقوب

احمد زويل

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